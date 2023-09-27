МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Минпромторг предлагает запретить вывоз на экспорт из России отходов и лома драгоценных металлов с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. 

Подсчет

Подсчитано, сколько может принести бюджету налог на прибыль организаций

"Установить с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года запрет на вывоз ‎из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов ‎или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов", — говорится в проекте постановления.

Аналогичный запрет уже действовал в России с 20 марта до 20 сентября текущего года. До этого он также вводился с 31 августа 2022 года по 28 февраля 2023 года, с 1 февраля по 31 июля 2022 года.