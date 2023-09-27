2023-09-27T12:58:08+03:00
2023-09-27T12:58:08+03:00
2023-09-27T12:58:08+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230927/841829690.html
Минпромторг предложил запретить на полгода экспорт лома драгметаллов
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Минпромторг предлагает запретить вывоз на экспорт из России отходов и лома драгоценных металлов с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года, следует из проекта постановления... ПРАЙМ, 27.09.2023
экономика, новости, россия, минпромторг, драгоценные металлы
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Минпромторг предлагает запретить вывоз на экспорт из России отходов и лома драгоценных металлов с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
"Установить с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года запрет на вывоз из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов", — говорится в проекте постановления.
Аналогичный запрет уже действовал в России с 20 марта до 20 сентября текущего года. До этого он также вводился с 31 августа 2022 года по 28 февраля 2023 года, с 1 февраля по 31 июля 2022 года.