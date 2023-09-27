МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Минпромторг предлагает запретить вывоз на экспорт из России отходов и лома драгоценных металлов с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Подсчитано, сколько может принести бюджету налог на прибыль организаций

"Установить с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года запрет на вывоз ‎из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов ‎или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов", — говорится в проекте постановления.

Аналогичный запрет уже действовал в России с 20 марта до 20 сентября текущего года. До этого он также вводился с 31 августа 2022 года по 28 февраля 2023 года, с 1 февраля по 31 июля 2022 года.