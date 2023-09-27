МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Норвежские ученые, которые расследуют атаку на трубопроводах "Северные потоки" нашли новые ключевые подробности, пишет The Guardian. Херш раскрыл истинную цель подрыва "Северных потоков"

Сейсмологи Норсара, национального центра данных Норвегии по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), рассказали о четырех взрывах, которые произошли на подводном газопроводе 26 сентября 2022 года недалеко от датского острова Борнхольм в Балтийском море.

Вначале было известно о первых двух взрывах, норвежцы рассказали еще о двух, которые последовали через несколько секунд после первых двух. Они не исключают, что количество взрывов, которые привели к остановке работы газопровода, могло быть еще больше.

Первый взрыв был зафиксирован в 02:03:24 по местному времени, второй — в 19:03:50. Третий взрыв произошел примерно через семь секунд после второго, после чего спустя девять секунд произошел четвертый взрыв, рассказали сейсмографы из Норвегии.

Инцидент произошел 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Первый трубопровод был введен в эксплуатацию в 2012 году, второй был завершен в сентябре 2021 года, но газ по нему так и не транспортировался. Контрольный пакет акций принадлежит "Газпрому".