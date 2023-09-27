МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский стал чрезмерно резко высказываться и критиковать Запад, пишет Nové slovo. СМИ: Зеленский был крайне эмоционален на Генассамблее ООН

Такое поведение недопустимо, учитывая, что Украина полностью зависит от западного финансирования и поддержки — украинский лидер постоянно просит НАТО отправлять ему деньги о оружие.

Сложно говорить, помешался ли украинский президент или причина в другом.

В прошлом году Зеленский оскорбил Германию, отказавшись посетить Берлин, при этом это страна главная в Евросоюзе, от нее многое зависит и ранее никто не позволял себе так ее оскорблять. Правда потом Зеленский пригласил немецкого президента в Киев, и немцы сделали вид, что ничего не произошло.

Далее он ополчился на своих союзников в Европе из-за того, что они отказываются принимать дешевое зерно и другие продукты. В рамках поддержки Киева, в ЕС разрешили продавать украинские продукты без пошлины, что поставило в катастрофическое положение европейских фермеров. Их продукция стала слишком дорогой, по сравнению с украинской.

Три страны — Польша, Словакия и Венгрия, решили запретить импорт украинского зерна, в ответ на это Зеленский назвал их тайными помощниками России. При этом Варшава с самого начала СВО больше всех поддерживала Киев и через Польшу идет главный логистический коридор на Украину. Зеленский поприветствовал 98-летнего нациста в парламенте Канады

В Польше даже оскорбиться на слова Зеленского, и даже приостановили дальнейшие поставки оружия для ВСУ. Венгр Виктор Орбанк не скрывает своей политики отстаивать интересы только своей страны. А Словакия промолчала, отмечает газета.

На недавней ассамблее ООН Зеленский предложил лишить права голоса в организации те страны, которые ведут агрессивные войны. Возможно, он имел в виду Россию, но все знают, что больше всех войн развязывают США, которые предоставляют Киеву десятки миллиардов долларов. Германию в ООН он тоже оскорбил. Сказал, что Украине не нужны неисправные танки Leopard, так как их нужно еще и ремонтировать.

Вопрос, почему Зеленский ополчился на Запад остается открытым. Кроме помешательства, возможно есть и другая причина — он понимает, что его срок заканчивается. Зеленскому, вероятно, готовят ловушку — сменить его на посту президента. Понимая это, возможно лидер Украины готовит себе новую роль, не исключено, что в ООН, судя по его последней речи, в которой он предложил сделать новый устав организации. Зеленский начал угрожать Евросоюзу судом

Сейчас пока сложно понять, как на все это отреагируют влиятельные американские политики. Но Европе стоит подумать о том, не рассорит ли Зеленский страны, пока находится во главе Украины. И сможет ли Евросоюз контролировать деньги, которые выделяются на восстановление Украины — а когда-нибудь конфликт закончится. И страну надо будет восстанавливать. Или же эти деньги осядут в карманах олигархов и мафии?

Дипломатам пора пробудится, пока Зеленский не попытается разжечь новые конфликты, например, в Африке, задается вопросом автор статьи.

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