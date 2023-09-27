2023-09-27T16:41:50+03:00
2023-09-27T16:41:50+03:00
2023-09-27T16:41:50+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230927/841831964.html
Путин отметил, о чем нельзя забывать при уменьшении проверок бизнеса
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
При уменьшении количества проверок и снижении нагрузок на бизнес нельзя забывать о качестве выпускаемой продукции и предоставляемых потребителям услуг, заявил президент России... ПРАЙМ, 27.09.2023
экономика, новости, россия, путин
https://cdnn.1prime.ru/images/84159/81/841598113.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84159/81/841598113.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84159/81/841598112.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84159/81/841598112.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84159/81/841598100.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84159/81/841598100.jpg
https://1prime.ru/energy/20230927/841831911.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. При уменьшении количества проверок и снижении нагрузок на бизнес нельзя забывать о качестве выпускаемой продукции и предоставляемых потребителям услуг, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы, разбюрокрачивая все процессы… снижая нагрузку на граждан, на бизнес, снижая количество различного рода необходимых разрешений и проверок, кстати говоря, не должны забывать и о том, чтобы интересы потребителя гарантировать, чтоб качество продукции и услуг у нас оставалось на высоком уровне", — сказал Путин на совещании с членами правительства в среду, которое проходило по видеосвязи.