МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. При уменьшении количества проверок и снижении нагрузок на бизнес нельзя забывать о качестве выпускаемой продукции и предоставляемых потребителям услуг, заявил президент России Владимир Путин. Правительство определило допобъемы поставок топлива до ноября

"Мы, разбюрокрачивая все процессы… снижая нагрузку на граждан, на бизнес, снижая количество различного рода необходимых разрешений и проверок, кстати говоря, не должны забывать и о том, чтобы интересы потребителя гарантировать, чтоб качество продукции и услуг у нас оставалось на высоком уровне", — сказал Путин на совещании с членами правительства в среду, которое проходило по видеосвязи.