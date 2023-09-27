МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Россия не может напрямую применять китайский опыт в своей финансовой системе: это будет движение назад с точки зрения свободы финансового рынка, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Решетников назвал последствия слишком жесткой денежно-кредитной политики

"У них (Китая — прим. ред.) управляемый курс, множественность процентных ставок, ограничения на движение капитала. Но кто нам предлагает вот это использовать, наверное, забывает посмотреть, что Китай уже несколько десятилетий — два десятилетия как минимум — пытается либерализовать движение капитала, финансовые рынки и так далее. Зачем нам двигаться назад, я не понимаю", — сказала Набиуллина, выступая в МГУ.

Глава ЦБ отметила, что регулятор изучает китайский опыт, как и многих других стран, но "напрямую этот опыт взять не может".

В понедельник министр экономического развития РФ Максим Решетников в связи с ситуацией на валютном рынке поднял вопрос о том, что из-за активного развития платежей в нацвалютах сформировался по сути рынок офшорных рублей, которые обращаются за границей и вовлекаются в валютные игры против рубля. По его мнению, России нужно создавать некий аналог китайской модели — "мембраны" между внутренним и внешним рынками рублей.

ЦБ во вторник, комментируя предложение Решетникова, заявил, что ограничения на движение капитала уместны в качестве краткосрочных мер реагирования при значительных рисках финансовой стабильности. Тогда регулятор отметил, что сегментированность валютного рынка приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом.