МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Недельная инфляция в РФ с 19 по 25 сентября ускорилась до 0,28% с 0,13% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 4,32%, свидетельствуют данные Росстата. Инфляционные ожидания россиян выросли в сентябре, сообщили в ЦБ

Это максимальный недельный прирост цен в России с декабря прошлого года: на неделе с 31 января по 6 февраля он составил 0,26%; а на неделе с 29 ноября по 5 декабря 2022 года инфляция достигла 0,58% на фоне индексации тарифов ЖКХ.

"За период с 19 по 25 сентября 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,28%, с начала сентября — 100,6%, с начала года — 104,32%", — говорится в документе.

По данным статистического ведомства, на неделе с 19 по 25 сентября цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 0,6% после увеличения на 0,7% на прошлой отчетной неделе. В том числе подорожали помидоры – на 9,3%, бананы – на 4,1%, огурцы – на 1,5%, свекла – на 1%. Снизились цены на морковь — на 2,8%, капусту и яблоки — на 2,7%, картофель — на 2,3%, лук — на 1,6%.

Среди продуктов (за исключением овощей и фруктов) также подешевели макаронные изделия и вермишель – на 0,5%; сметана, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 0,1%. Подорожали же вновь сильнее всего яйца – рост цен ускорился до 2,9% с 1,7% неделей ранее. Зафиксировано также увеличение цен на мясо кур – на 1,2%, подсолнечное масло – на 0,9%, мясные консервы для детского питания – на 0,8%, говядину и колбасы – на 0,7%. Баранина, чай и рис выросли в цене на 0,6%; свинина, сосиски, сардельки, мука, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов – на 0,5%. Сливочное масло и сухие молочные смеси для детского питания подорожали на 0,4%, творог и печенье – на 0,3%, ржаной хлеб и гречка – на 0,2%, сыры твердые, полутвердые и мягкие – на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали гигиенические прокладки – на 0,7%, туалетная бумага – на 0,5%, детские подгузники и мыло – на 0,4%, пеленки для новорожденных – на 0,3%, стиральные порошки – на 0,2%, зубные пасты и сухие корма для домашних животных – на 0,1%.

Электропылесосы на отчетной неделе подешевели на 0,8%, телевизоры — на 0,19%, смартфоны — прибавили в цене 0,1%. Стоимость нового отечественного автомобиля за период с 19 по 25 сентября выросла на 0,05%, иностранного — на 0,07%. Рост цен на бензин замедлился до 0,46% с 0,79%, на дизельное топливо – до 1,66% с 2,03% неделей ранее. Также Росстат зафиксировал рост цен на шампуни – на 0,7%, майки, футболки мужские и спортивные костюмы для детей – на 0,4%, кроссовки для взрослых и детей – на 0,3%, джинсы для детей – на 0,2%.

На неделе с 19 по 25 сентября также выросли цены на многие лекарственные препараты, наблюдаемые в недельной динамике. Так, поливитамины прибавили в цене 1%, мазь "Левомеколь" и противовирусный препарат "Эргоферон" – 0,8%, корвалол и отечественный анальгин – 0,6%, аллохол, нестероидный противовоспалительный препарат "Нимесулид" и препарат от кашля "Ренгалин" – 0,4%, комбинированные анальгетики – 0,2%. Цены на валидол снизились на 0,2%.

Стоимость полета в салоне экономического класса выросла на 1,6% после снижения на 3,5% на прошлой отчетной неделе.