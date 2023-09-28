МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Российским атомщикам важно расширять взаимовыгодные контакты с добросовестными и надежными партнерами за рубежом, заявил президент России Владимир Путин. Роструд запустил новый сервис для работодателей для оплаты штрафов

"Важно продолжать курс на углубление международной кооперации, расширять взаимовыгодные контакты с добросовестными, надежными партнерами за рубежом", — сказал глава государства в своем поздравлении сотрудникам атомной отрасли, которое опубликовано в Telegram-канале корпорации "Росатом".

"Росатом" сейчас выполняет проекты по строительству 22 энергоблоков АЭС за рубежом, говорил глава госкорпорации Алексей Лихачев в августе на рабочей встрече с Путиным. Речь идет об энергоблоках, по которым ранее были подписаны контрактные документы. Госкорпорация видит основной потенциал своего развития на зарубежных рынках в проектах с дружественными странами СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, отмечал ранее Лихачев.

"Рассчитываю, что вы и впредь будете трудиться ответственно, творчески, на высоком профессиональном уровне, добиваться новых значимых результатов на благо России и наших граждан", — добавил глава государства.

В четверг в России отмечается День работника атомной промышленности. Он с 2005 года входит в календарь праздничных дат в России. 28 сентября было выбрано потому, что в этот день в 1942 году вышло распоряжение Госкомитета обороны СССР "Об организации работ по урану". Документом предписывалось возобновить в Советском Союзе работы по исследованию возможности использования атомной энергии.