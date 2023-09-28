МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Экономика России проходит через масштабную трансформацию, но наиболее сложный период пройден, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Центробанк раскрыл основные риски внедрения ИИ на финрынке

"Российская экономика проходит через масштабную трансформацию. Односторонний разрыв западными партнерами прежних хозяйственных связей обострил многие вопросы, но наиболее сложный период пройден", — сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.

Мишустин отметил, что прогнозы, предрекавшие глубокое падение экономики России из-за санкций, – не сбылись.

"В прошлом году никто из зарубежных экспертов не ожидал, что при таком колоссальном давлении валовой внутренний продукт просядет всего на два процента", — сказал премьер.

Премьер-министр добавил, что России удалось плавно адаптироваться к новым вызовам, быстро вернуться к устойчивому росту при стабильной ситуации на рынке труда и высоких темпах инвестиций.

"Стране удалось плавно адаптироваться к новым вызовам и довольно быстро вернуться к устойчивому росту. При стабильной ситуации на рынке труда и высоких темпах инвестиций", — сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.

"Восстановление экономической активности идет темпами выше, чем прогнозировалось ранее. По данным министерства экономического развития, по итогам года рост валового внутреннего продукта может превысить два с половиной процента", — сказал он.

Такая динамика, по словам Мишустина, стала возможной благодаря реализации поручений президента, гибким и оперативным действиям правительства в координации с Банком России.

"Они позволили нивелировать многие вызовы. Поддержать базовые отрасли промышленности, малый и средний бизнес, системообразующие предприятия. И, конечно, — наших граждан", — сказал глава правительства.

"Сейчас надо продолжить работу по укреплению финансового суверенитета и обеспечению экономической устойчивости. Ведь мы столкнулись не только с санкционным давлением в отношении России. Но и вместе с другими государствами находимся в процессе трансформации всей мировой финансовой системы", — сказал Мишустин.

Эта трансформация, по словам Мишустина, подразумевает, в том числе, борьбу за технологическое лидерство, специалистов, источники энергии и прочее.

Он напомнил, что кабмином совместно с Банком России на протяжении двух лет реализуется дорожная карта по формированию доступных ресурсов для инвестиционных проектов.

"В этом году мы ее обновили. В целом она предусматривает, например, расширение линейки инструментов, создание условий и стимулов для активного присутствия различных групп инвесторов и для укрепления доверия к отечественному рынку", — сказал глава правительства.

НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР

Российскому нефтегазовому сектору требуется больше времени, чем остальным сферам, для перестроения товарных потоков, заявил Мишустин. "Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири" в Китай

"Уже к середине текущего года экономика практически полностью восстановилась до докризисных уровней. За исключением, возможно, нефтегазового сектора, которому нужно больше времени, чтобы перестроить товарные потоки и найти новых торговых партнеров", — сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.

Мишустин отметил, что в ряде отраслей выпуск и вовсе превысил прошлые значения.

"Продолжается и рост потребительской активности", — сказал он.

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Многие зарубежные инвесторы хотели сохранить свои проекты в России, рассчитываем, что прагматизм возобладает, и они вернутся, отметил премьер-министр. Бизнес из США заинтересован в российском рынке, заявил посол Антонов

"Знаем, что многие зарубежные инвесторы хотели сохранить свои проекты в нашей стране. Видели, что они в этом заинтересованы. Ценим их усилия и с пониманием относимся к ситуации, в которой они оказались из-за действий собственных властей. Кто-то все-таки был вынужден уйти из России. Мы рассчитываем, что прагматизм возобладает, и они вернутся", — сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.

При этом Мишустин отметил, что "свято место пусто не бывает", и те, кто покинул рынок, в результате освободил нишу для других игроков и поставщиков.

"Дал возможность, может быть, менее раскрученным брендам проявить себя. А более решительные инвесторы сейчас расширили свои проекты или запустили новые. Ведь спрос на качественные товары и услуги не только не сократился, а, наоборот, растет", — сказал глава правительства.

ДРАЙВЕРЫ РОСТА ЭКОНОМИКИ

Ключевыми драйверами роста экономики России станут инвестиционная и потребительская активность, расширение обрабатывающих производств, сообщил премьер-министр.

Мишустин отметил, что базовый прогноз, на котором основывается бюджет, предполагает сохранение ежегодных темпов роста на уровне выше 2% в течение следующих трех лет.

"Наши действия будут сосредоточены прежде всего на эффективном решении шести приоритетных задач, поставленных президентом. Это углубление внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных стран и совершенствование необходимых механизмов. В том числе — транспортной и платежной составляющих. А также укрепление технологического и финансового суверенитета. Опережающее строительство транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур. Повышение благосостояния граждан. Обеспечение народосбережения, защита материнства и детства, поддержка семей с детьми", — сказал глава правительства.

ЭКСПОРТ

Важно вывести российские компании на уровень, позволяющий быть конкурентоспособными экспортерами, а не только достойными импортозаместителями, заявил Мишустин.

Выступая на Московском финансовом форуме, глава правительства отметил, что вся эта история с санкциями окончательно дала понять многим странам, что без собственного технологического задела они легко могут оказаться "за бортом".

Премьер-министр подчеркнул, что кабмин делает особый акцент на развитии внутреннего производства, поощряет как разработку, так и освоение передовых решений на территории России.

"Цель всей этой поддержки — не просто заместить импортные технологии, ставшие недоступными в условиях санкций. Важно вывести отечественные компании на уровень, который позволяет быть не только, так сказать, "импортозаместителями", а главное — конкурентоспособными, в том числе экспортерами", — сказал он.