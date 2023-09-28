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2023
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Решетников прокомментировал прогнозы по росту ВВП и уровню инфляции
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Прогноз по росту ВВП РФ на 2,8% по итогам 2023 года выглядит реалистичным, как, к сожалению, и прогноз по инфляции в 7,5%, заявил министр экономического развития Максим... ПРАЙМ, 28.09.2023
финансы, экономика, новости, россия, инфляция, ввп, максим решетников
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Прогноз по росту ВВП РФ на 2,8% по итогам 2023 года выглядит реалистичным, как, к сожалению, и прогноз по инфляции в 7,5%, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"У нас год к году рост экономики за восемь месяцев — 2,5%, поэтому оценка 2,8% выглядит более чем реалистично. К сожалению, достаточно реалистично выглядит и оценка по инфляции 7,5% — последние цифры показывают, что мы идем на эту цифру", — сказал он на Мосфинфоруме.
Также Решетников добавил, что множественность валютных курсов разрушает экономику, но можно обсудить опыт других стран по валютному регулированию.
"Я считаю множественность курсов разрушающим вообще свободную экономику средством. Какие-то ограничения, которые принимает большинство стран мира, в принципе, мы можем посчитать и, по крайней мере, обсудить. Это точно следует обсуждать", — сказал он на Мосфинфоруме.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.