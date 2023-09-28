2023-09-28T13:44:35+03:00
2023-09-28T13:44:35+03:00
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2023
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Набиуллина выступила против изменения цели по инфляции
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина против изменения таргета по инфляции, который сейчас составляет около 4%: чем выше инфляция, тем выше разброс цен. "Я не могу не... ПРАЙМ, 28.09.2023
экономика, новости, эльвира набиуллина, инфляция, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина против изменения таргета по инфляции, который сейчас составляет около 4%: чем выше инфляция, тем выше разброс цен.
"Я не могу не отреагировать на попытки менять цель по инфляции. Хуже всего менять цель по инфляции: тогда ориентиры пропадают совсем — ни курс, ни инфляция", — заявила она на Московском финансовом форуме.
"Почему больше 4% это плохо?.. Вы спрашивали про молоко и буханку хлеба, что очень важно", — обратилась Набиуллина к главе бюджетного комитета Госдумы Андрею Макарову.
"Чем выше инфляция, тем больше разброс цен, тем больше могут вырасти цены конкретно на молоко, на хлеб. Чем она ниже — тем они более стабильны. И чем ниже инфляция, тем будут более доступны ставки по кредитам", — пояснила глава ЦБ.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.