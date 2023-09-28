МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина против изменения таргета по инфляции, который сейчас составляет около 4%: чем выше инфляция, тем выше разброс цен. Решетников прокомментировал прогнозы по росту ВВП и уровню инфляции

"Я не могу не отреагировать на попытки менять цель по инфляции. Хуже всего менять цель по инфляции: тогда ориентиры пропадают совсем — ни курс, ни инфляция", — заявила она на Московском финансовом форуме.

"Почему больше 4% это плохо?.. Вы спрашивали про молоко и буханку хлеба, что очень важно", — обратилась Набиуллина к главе бюджетного комитета Госдумы Андрею Макарову.

"Чем выше инфляция, тем больше разброс цен, тем больше могут вырасти цены конкретно на молоко, на хлеб. Чем она ниже — тем они более стабильны. И чем ниже инфляция, тем будут более доступны ставки по кредитам", — пояснила глава ЦБ.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.