2023-09-28T14:47:00+03:00
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Орешкин оценил, какое влияние окажет сокращение внутренних займов
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Решение Минфина сократить внутренние заимствования окажет влияние и на валютный рынок, и на рынок процентных ставок, заявил журналистам помощник президента России Максим Орешкин... ПРАЙМ, 28.09.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Решение Минфина сократить внутренние заимствования окажет влияние и на валютный рынок, и на рынок процентных ставок, заявил журналистам помощник президента России Максим Орешкин.
"Это, на самом деле, большая очень история. Принятые Минфином и правительством решения по сокращению заимствований, так как на это будут направлены дополнительные нефтегазовые доходы, поступающие в бюджет, окажут влияние и на валютный рынок, потому что уменьшат спрос на валюту, и конечно же, на рынок процентных ставок, государственных облигаций, потому что серьезно сократят предложение", — сказал Орешкин, комментируя заявление министра финансов РФ Антона Силуанова.
Ранее в четверг Силуанов заявил, что Минфин решил снизить программу внутренних заимствований на 2023 год на 1 триллион рублей.
Программа заимствований Минфина России на внутреннем рынке на текущий год по закону о бюджете составляет 2,5 триллиона рублей. У Минфина также есть право занять дополнительно 1 триллион рублей в целях замещения использования средств Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита бюджета.