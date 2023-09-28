МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Решение Минфина сократить внутренние заимствования окажет влияние и на валютный рынок, и на рынок процентных ставок, заявил журналистам помощник президента России Максим Орешкин. 

Монеты номиналом один рубль.

Минфин хочет видеть предсказуемый курс рубля, заявил Силуанов

"Это, на самом деле, большая очень история. Принятые Минфином и правительством решения по сокращению заимствований, так как на это будут направлены дополнительные нефтегазовые доходы, поступающие в бюджет, окажут влияние и на валютный рынок, потому что уменьшат спрос на валюту, и конечно же, на рынок процентных ставок, государственных облигаций, потому что серьезно сократят предложение", — сказал Орешкин, комментируя заявление министра финансов РФ Антона Силуанова.

Ранее в четверг Силуанов заявил, что Минфин решил снизить программу внутренних заимствований на 2023 год на 1 триллион рублей.

Программа заимствований Минфина России на внутреннем рынке на текущий год по закону о бюджете составляет 2,5 триллиона рублей. У Минфина также есть право занять дополнительно 1 триллион рублей в целях замещения использования средств Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита бюджета.