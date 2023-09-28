МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Решение Минфина сократить внутренние заимствования окажет влияние и на валютный рынок, и на рынок процентных ставок, заявил журналистам помощник президента России Максим Орешкин. Минфин хочет видеть предсказуемый курс рубля, заявил Силуанов

"Это, на самом деле, большая очень история. Принятые Минфином и правительством решения по сокращению заимствований, так как на это будут направлены дополнительные нефтегазовые доходы, поступающие в бюджет, окажут влияние и на валютный рынок, потому что уменьшат спрос на валюту, и конечно же, на рынок процентных ставок, государственных облигаций, потому что серьезно сократят предложение", — сказал Орешкин, комментируя заявление министра финансов РФ Антона Силуанова.

Ранее в четверг Силуанов заявил, что Минфин решил снизить программу внутренних заимствований на 2023 год на 1 триллион рублей.

Программа заимствований Минфина России на внутреннем рынке на текущий год по закону о бюджете составляет 2,5 триллиона рублей. У Минфина также есть право занять дополнительно 1 триллион рублей в целях замещения использования средств Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита бюджета.