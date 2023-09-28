МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Внешнее давление стало мощным стимулом для развития собственного производства, необходимо в тесной координации с правительством, федеральными и муниципальными органами власти оказывать необходимую поддержку компаниям, предприятиям, готовым занимать освобождающиеся ниши, заявил президент России Владимир Путин. Путин ожидает большой поток туристов на космодром "Восточный"

"Напротив, внешнее давление в итоге стало мощным стимулом для роста наших собственных производств, раскрытия собственного потенциала в самых разных сферах и, конечно, нужно и дальше в тесной работе с правительством, федеральными и муниципальными органами власти оказывать необходимую поддержку компаниям, предприятиям, готовым занимать освобождающиеся ниши", — сказал Путин в ходе встречи с избранными главами регионов.

Глава государства добавил, что необходимо предлагать готовые решения, в том числе, высокотехнологичного характера, которые востребованы экономикой, отвечают национальным целям и приоритетам, также необходимо широко использовать и федеральные, и региональные инструменты для поощрения инвестиционной и деловой активности.

По словам президента, ключевой фактор для благополучия российских семей, повышения их доходов, решения демографических и социальных задач — это развитие региональных экономик, укрепление их кадровой, образовательной, технологической базы, создание новых рабочих мест, в этом плане сейчас время новых возможностей и новых подходов, вопреки планам тех, кто мечтал задушить Россию санкциями.