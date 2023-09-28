МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Минфин России в своей деятельности, в частности, при формировании бюджета, руководствуется прогнозными значениями курса рубля, а не "отталкивается от потолка", заявил министр финансов Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума. Минфин хочет видеть предсказуемый курс рубля, заявил Силуанов

"У нас курс, мы постоянно говорим, плавающий, поэтому от каких-то потолков мы не отталкиваемся или каких-то базовых уровней. Курс формируется, исходя из притоков и оттоков валют в страну, исходя из платежного баланса. Поэтому мы в своей деятельности руководствуемся прогнозными значениями курса, который учтен в макропрогнозе, который подготавливает министерство экономического развития. Собственно, этим мы и руководствуемся без всяких потолков", — сказал министр, комментируя вопрос о том, есть у министерства потолок по курсу рубля.

Глава Минфина также прокомментировал скорректированное бюджетное правило — на прошлой неделе министр озвучил предложение в 2024 году вернуться к бюджетному правилу с ценой отсечения нефти 60 долларов за баррель.

"Про бюджетное правило. Да, действительно, у нас они учитывают первичный баланс, то есть расходы на обслуживание должны равняться дефициту — это правда. Как будет развиваться бюджетное правило? Мы сейчас его опять вернули к базированию на отсечке по цене на нефть — это 60 долларов за баррель, примерно такая же отсечка была при формировании базовых доходов на уровне 8 триллионов рублей. Курс изменился, поэтому уровень базовых доходов добавился где-то примерно на 1,7 триллиона рублей. Это можете рассчитывать как смягчение или несмягчение, но если курс будет крепче, значит, будет изменение этого параметра", — сказал он. Силуанов анонсировал внесение бюджета на 2024 — 2026 годы в парламент

Министр также отметил, что с точки зрения покупки валюты бюджетное правило "не претерпело изменений". "Мы как предусматривали хранить ресурсы Фонда национального благосостояния в валюте, что дает сбалансированность и предсказуемость нам, и стабильность бюджетных резервов ФНБ, так и дальше будем это делать. Вопрос зеркалирования или нет — это компетенция Банка России. Мы все наши резервы ФНБ считаем в валюте — в данном случае юанях и золоте", — добавил Силуанов.

Правительство РФ в прошлом году приостановило бюджетное правило, по которому Минфин на дополнительные доходы от высокой цены нефти (в 2022 году планка отсечения находилась на уровне 44,2 доллара за баррель) покупал иностранную валюту и золото для зачисления в ФНБ. Соответствующие суммы министерство рассчитывало и публиковало ежемесячно на основании прогнозируемых и фактических нефтегазовых доходов бюджета. А операции на рынке в интересах Минфина ЦБ проводил ежедневно.

В 2023 году заработало новое бюджетное правило, которое фиксирует не ценовой потолок, а объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы: в 2023-2025 годах это 8 триллионов рублей в год с дальнейшей ежегодной индексацией на 4% начиная с 2026 года. Доходы сверх этой суммы будут направляться в ФНБ.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.