МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Точечные изменения в налоговой сфере происходят из-за необходимости финансирования госрасходов, но при этом таким образом удается балансировать ситуацию в текущих условиях, обеспечивая для большинства бизнеса предсказуемость налоговых условий, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов в ходе выступления на Московском финансовом форуме. Минфин не планирует вводить налог на сверхприбыль для нефтяников

"Да, мы вынуждены обходиться точечными решениями, если мы видим, где формируется экономическая рента или природная рента, будь то налог на сверхприбыль, будь то введение экспортных пошлин, будь то акциз на сталь. Да, нам эти решения нужны. Но эти решения происходят в налоговой сфере не потому что мы так захотели — проснулись и решили, что нам это нужно сделать. Эти решения происходят из-за того, что есть определенные государственные расходы, есть определенные публичные функции государства в социальной сфере, в сфере безопасности, которые требуют дополнительных расходных обязательств. И то, что происходит в налоговой сфере — это реакция на эти вещи", — сказал Сазанов.

"Пока так, как нам удается балансировать ситуацию, мы в целом обеспечиваем для большинства бизнеса предсказуемость налоговых условий. Я не берусь говорить про какие-то контрольные мероприятия, проводимые другими ведомствами, про некие финансовые колебания курса и ставки при финансировании. Но в плане налоговых правоотношений базовые условия для всех понятны. И они не менялись, несмотря на то, что расходы федерального бюджета выросли более, чем на 30%", — добавил он.

По словам замминистра, нельзя рассматривать налоговую политику в отрыве от всех остальных событий, которые происходят в стране и мире. "Налоговая политика — это производная величина от той публичной функции, от тех публичных расходов, которые есть у государства", — сказал он, призвав в разговоре о предсказуемости налогов смотреть немного шире на картину. Силуанов назвал неповышение налогов приоритетом для правительства

"Если будет предсказуемость расходных обязательств, будет обязательно предсказуемость в налогах, я вас уверяю в этом, это неизбежно произойдет. Я сам за предсказуемость, за последовательность и за отсутствие каких-то быстрых решений. В некоторых случаях, при определенных событиях без них просто не обойтись. Это те реалии, в которых мы живем. Здесь я абсолютно согласен с адаптивным подходом — стратегия должна быть адаптивной, в том числе и налоговая тактика, которую мы используем. Она вынуждена становится адаптивной, потому у нас другого выбора нет", — обратил внимание Сазанов.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.