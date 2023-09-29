МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Объем резервного фонда правительства РФ на 1 июля текущего года достиг 284,5 миллиарда рублей, а объем резервного фонда президента РФ составил 10,892 миллиарда рублей, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-июнь 2023 года. Счетная палата назвала максимально открытые госорганы

"По состоянию на 1 июля 2023 года объем резервного фонда правительства Российской Федерации составил 284 511,1 миллиона рублей, что на 280 105,1 миллиона рублей, или в 64,6 раза, превышает показатель аналогичного периода 2022 года (на 1 июля 2022 года – 4 406,0 миллиона рублей)", — говорится в документе.

Кроме того, как сообщают аудиторы, объем резервного фонда президента РФ на 1 июля "составил 10 891,9 миллиона рублей, что на 4 479,2 миллиона рублей, или на 41,1%, меньше показателя за аналогичный период 2022 года (на 1 июля 2022 года – 15 371,1 миллиона рублей)".

В контрольном ведомстве напомнили, что Федеральным законом о бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов бюджетные ассигнования резервного фонда правительства РФ предусмотрены на 2023 год в объеме 180 миллиардов рублей, однако в течении года были приняты решения по увеличению и уменьшению объемов резервного фонда.

На 1 апреля текущего года объем резервного фонда правительства РФ достиг 384,5 миллиарда рублей, а объем резервного фонда президента РФ составил 16,28 миллиарда рублей, сообщала в июле Счетная палата.