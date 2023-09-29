МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Госдолг за полгода увеличился на 10% — до 25 трлн рублей. В абсолютных цифрах задолженность вырос на 2,3 триллиона рублей из запланированных 2,5 триллионов на весь текущий год, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Счетной палаты о федеральном бюджете. Госдолг США достиг рекордной отметки

Согласно докладу, объем внутренних заимствований за полгода увеличился на 1,4 триллиона рублей, или на 7,4%, и достиг 20,2 триллиона. Это 97,4% верхнего предела, заложенного на 2023 год (20,7 триллиона рублей). А внешний долг России в иностранной валюте сократился с начала года на 2,1% и составил $56,2 миллиарда — 84,4% верхнего предела ($66,6 миллиарда).

Как отметила в этой связи доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Алла Чалова, по национальными международным стандартам уровень госдолга в процентах к ВВП остается как на безопасном и очень низком уровне — менее 20%.

Но в то же время из-за разгона инфляции и жесткой денежно-кредитной политики, по ее словам, дорожает обслуживание новых гособлигаций и, соответственно, растут процентные расходы федерального бюджета.