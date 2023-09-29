МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Сотрудники, которые ранее отвечали за работу Decathlon в России, несмотря на продажу сети, продолжат свою работу в обновленных магазинах, ныне принадлежащих компании АРМ, и уже сейчас принимают участие в ребрендинге, рассказал РИА Новости вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин. МТС запустила дистанционное трудоустройство сотрудников

В конце сентября компания АРМ, выступившая покупателем активов Decathlon в России, подала заявку на регистрацию созвучного с немецким Adidas товарного знака All Do Sport, что в сокращённом варианте ADS схоже с тем сокращением, которое использует немецкий бренд, в том числе в качестве тикера на бирже.

"Несмотря на продажу сети, сотрудники, которые отвечали за работу французского Decathlon в России, также продолжат работать в обновленном формате. Кроме того, они активно участвуют в перезапуске розничной сети, ребрендинге компании, внедрении новых сервисов в ритейле", — заявил Люлин.

При этом, говоря про ассортимент, он отметил, что в нем появятся новые марки, но основу составят привычные товары — одежда, обувь и прочее для спорта и активного отдыха — что были представлены ранее в магазинах Decathlon.

"Открытия начнутся с московских магазинов и будут проходить постепенно, так как для запуска необходимо время. Думаю, что в конце осени мы увидим первые открытые магазины", — добавил эксперт.

В конце июля статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил, что сеть Decathlon нашла покупателей на все свои магазины в России, а необходимые документы были внесены в правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями. По его словам, они были рассмотрены, а "сделка одобрена". Речь шла о 36 объектах (35 магазинов и склад), а покупателем выступила российская компания АРМ, которая в том числе занимается продажей модной одежды и владеет франшизой Mango.

В августе источник в Минпромторге рассказывал РИА Новости, что продажа магазинов Decathlon еще не завершена, стороны ведут переговоры, но в середине сентября Евтухов заявил журналистам, что платеж от продажи российского бизнеса Decathlon уже поступил в госбюджет.