МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить среднюю пенсию для работающих пенсионеров до 22 605 рублей, а для неработающих до 23 449 рублей, документ доступен в думской электронной базе. Госдума рассмотрит проект трехлетнего бюджета 26 октября

"В результате перерасчета с 1 января 2024 г. средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии увеличится на 1 572 рубля и после перерасчета составит 22 605 рублей, средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии по старости увеличится на 1 631 рубль и после повышения составит 23 449 рублей", — написано в документе.