2023-09-29T16:35:09+03:00
2023-09-29T16:35:09+03:00
2023-09-29T16:35:09+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230929/841850542.html
Правительство разработало проект об увеличении пенсий
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Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить среднюю пенсию для работающих пенсионеров до 22 605 рублей, а для неработающих до 23 449 рублей,... ПРАЙМ, 29.09.2023
финансы, экономика, новости, россия, правительство, пенсии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить среднюю пенсию для работающих пенсионеров до 22 605 рублей, а для неработающих до 23 449 рублей, документ доступен в думской электронной базе.
"В результате перерасчета с 1 января 2024 г. средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии увеличится на 1 572 рубля и после перерасчета составит 22 605 рублей, средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии по старости увеличится на 1 631 рубль и после повышения составит 23 449 рублей", — написано в документе.