МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, следует из базы данных нижней палаты парламента. Правительство разработало проект об увеличении пенсий

Согласно документу, общий объем доходов фонда на 2024 год прогнозируется на уровне 3 триллиона 738,7 миллиарда рублей, на 2025 год — 3 триллиона 931,7 миллиарда рублей, на 2026 год — 4 триллиона 192,1 миллиарда рублей.

При этом расходы ФОМС в этот трехлетний период планируются в объеме 3 триллиона 885,8 миллиарда рублей, 3 триллиона 965,5 миллиарда рублей и 4 триллиона 210,3 миллиарда рублей, соответственно. В результате, расходы фонда в 2024 году по отношению к предыдущему году увеличатся на 666,5 миллиарда рублей, или на 20,7%, в 2025 году — на 79,7 миллиарда рублей, или на 2,1%, в 2026 году на 244,8 миллиарда рублей, или на 6,2%.

Таким образом, бюджет ФОМС сформирован с дефицитом на ближайшие три года, который в 2024 году составит порядка 147,1 миллиарда рублей, в 2025 году сократится до 33,8 миллиарда рублей, а в 2026 году – до 18,2 миллиарда рублей.

В структуре расходов бюджета ФОМС на долю субвенций приходится более 80%. При этом субвенция для распределения по субъектам РФ на 2024 год составит порядка 3,12 триллиона рублей, на 2025 год – 3,336 триллиона рублей, на 2026 год – 3,559 триллиона рублей. По сравнению с предыдущим годом прирост субвенции в 2024 году составит 373,3 миллиарда рублей, или 13,6%, в 2025 году — 216,2 миллиарда рублей, или 6,9%, в 2026 году – 223 миллиарда рублей, или 6,7%.