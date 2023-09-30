СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — ПРАЙМ. Санкции Запада не помеашли развитию Херсонской области, доказательства тому рост промышленного производства и урожай зерновых в этом году, заявил в беседе с РИА Новости глава правительства региона Андрей Алексеенко. Путин поздравил с Днем воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией

"Давайте на цифрах. В этом году область вышла на 15% рост промышленного производства. Собран хороший урожай – 1,5 миллиона тонн зерновых, несмотря на практически полное отсутствие полива еще до подрыва Каховской ГЭС. Все это объективные экономические показатели, которые лучше всего отвечают на вопрос о влиянии санкций", — сказал он.

Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной. 30 сентября Херсонская область отмечает первую годовщину в составе России.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.