2023-09-30T17:00:46+03:00
2023-09-30T17:00:46+03:00
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Президент Абхазии отметил вклад Путина в восстановление связей двух стран
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СУХУМ, 30 сен — ПРАЙМ. Абхазия продолжит свое развитие, президент России Владимир Путин внес вклад в восстановление трансграничных хозяйственных и транспортных связей двух стран,... ПРАЙМ, 30.09.2023
экономика, новости, абхазия, россия, владимир путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СУХУМ, 30 сен — ПРАЙМ. Абхазия продолжит свое развитие, президент России Владимир Путин внес вклад в восстановление трансграничных хозяйственных и транспортных связей двух стран, заявил абхазский президент Владимир Путин.
"С приходом к власти в Российской Федерации Владимира Путина начался процесс постепенного восстановления трансграничных хозяйственных и транспортных связей Абхазии с Россией", — сказал он.
Как отметил Бжания, народ Абхазии победил в войне, победит и в мирной жизни.
"Мы и впредь будем созидать, а не разрушать. Мы восстанавливаем свои города и курорты, мы продолжим строить дороги и коммуникации, мы восстановим и откроем воздушные и морские порты для международного сообщения, мы сделаем все, что в наших силах для достойной жизни нас и наших детей", — сказал абхазский лидер.
В субботу Абхазия отмечает 30-летие победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов. В военном праздничном параде приняли участие 1,7 тысяч военных.