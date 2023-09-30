СУХУМ, 30 сен — ПРАЙМ. Абхазия продолжит свое развитие, президент России Владимир Путин внес вклад в восстановление трансграничных хозяйственных и транспортных связей двух стран, заявил абхазский президент Владимир Путин. Путин поздравил с Днем воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией

"С приходом к власти в Российской Федерации Владимира Путина начался процесс постепенного восстановления трансграничных хозяйственных и транспортных связей Абхазии с Россией", — сказал он.

Как отметил Бжания, народ Абхазии победил в войне, победит и в мирной жизни.

"Мы и впредь будем созидать, а не разрушать. Мы восстанавливаем свои города и курорты, мы продолжим строить дороги и коммуникации, мы восстановим и откроем воздушные и морские порты для международного сообщения, мы сделаем все, что в наших силах для достойной жизни нас и наших детей", — сказал абхазский лидер.

В субботу Абхазия отмечает 30-летие победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов. В военном праздничном параде приняли участие 1,7 тысяч военных.