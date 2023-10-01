МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на широкую номенклатуру товаров начинают действовать в России с 1 октября. Гибкие пошлины на экспорт обеспечат бюджету более 600 миллиардов рублей

Под гибкую пошлину, в частности, попали экспорт электроэнергии в дальнее зарубежье, экспорт меди, цинка, алюминия, золота, алмазов, полимеров и каучуков. Пошлинами будет обложен и экспорт материалов для строительства, например щебня, извести, мрамора и камня; всех руд и концентратов, а также недрагоценных металлов за рядом исключений для изделий из чугуна, меди и алюминия. Кроме того, в список попали сахар и кондитерские изделия, овощные и фруктовые консервы, алкоголь и табак.

Размер пошлины по широкому кругу товаров составит 4-7%, при этом при курсе доллара в 80 рублей и ниже она будет нулевой. Для удобрений пошлина составит от 7% до 10% и будет действовать особый режим. В октябре пошлины будут находится на максимальном уровне, исходя из среднего курса рубля за период с 25 августа по 26 сентября.

Решение ввести пошлины было принято в конце сентября. Исходя из пояснений властей, пошлины позволят смягчить влияние колебаний валютного курса на торговый баланс и создадут предпосылки для расширения предложения на внутреннем рынке.

Как следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета РФ на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля принесут российскому бюджету уже в этом году дополнительные 151,063 миллиарда рублей, в 2024 году — более 600 миллиардов.

Представители кабмина ранее говорили, что введение гибких пошлин в привязке к курсу рубля не повлияет на объемы экспорта из РФ и на инвестиционные программы компаний. Однако вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров также отмечал, что правительство при необходимости будет рассматривать обращения компаний по корректировке гибких экспортных пошлин.