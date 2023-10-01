МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Зарплаты некоторых госслужащих будут проиндексированы на 5,5% с 1 октября, свидетельствуют соответствующие указ президента и постановление правительства РФ. Россиянам рассказали, у кого значительно вырастут зарплаты с 1 октября

"Повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза (на 5,5% в пересчете — ред.): размеры месячных окладов дипломатических работников министерства иностранных дел РФ, дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, территориальных органов — представительств министерства иностранных дел РФ на территории РФ…; размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями федеральной государственной гражданской службы", — говорится в указе президента №726.

Согласно указу произойдет повышение месячных окладов госслужащих в соответствии с присвоенными им классными чинами. В документе также уточняется, что при индексации зарплат госслужащих размеры доходов и денежных поощрений будут округляться до целого рубля в сторону увеличения.

"Правительство РФ постановляет: повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза (на 5,5% в пересчете — ред.) должностные оклады работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, установленные приложением к постановлению Правительства РФ от 24 марта 2007 года", — указано в постановлении №1345.

Ранее Минтруд России объяснил, что к таким сотрудникам относятся комендант, заведующий канцелярией, стенографист, экспедитор, кассир и другие должности.

В ноябре 2020 года Госдума приняла закон о приостановлении индексации зарплат государственных работников вплоть до 2022-го, а в начале октября в прошлом году зарплаты госслужащих были повышены в 1,04 раза, или на 4%.