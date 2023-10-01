МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Оклады военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств увеличили на 10,5% с 1 октября, соответствующее постановление правительства России опубликовано на портале правовой информации. В России индексируют зарплаты некоторым госслужащим

"Правительство РФ постановляет: 1. Повысить с 1 октября 2023 года в 1,105 раза (10,5% — ред.) размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву", — говорится в документе.

Кроме того, на 10,5% увеличили должностные оклады и оклады по спецзваниям сотрудников Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов и начальствующему составу органов федеральной фельдъегерской связи.

"Министерству внутренних дел Российской Федерации при пересмотре размеров пенсий гражданам, уволенным со службы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и членам их семей размеры месячных окладов в соответствии в замещаемой должностью и присвоенным специальным званием устанавливаться с учетом пункта 1 настоящего постановления", — добавляется в документе.