СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — ПРАЙМ. Антироссийские санкции Запада по своей сути нелегитимны, должны оспариваться, заявил РИА Новости глава парламента Крыма Владимир Константинов. Санкции не остановили развитие Херсонской области, заявили власти

"Все санкции нелегитимны. Они нелегитимны по своей сути", — сказал он.

По словам Константинова, все ограничения должны вводиться через механизм ООН, любые другие санкции по логике и международному праву незаконны и могут быть оспорены. Кроме того, подчеркнул политик, пребывание Крыма в составе Украины также не было законным, поэтому бессмысленно наказывать регион за исправление ошибки.

При этом глава крымского парламента отметил, что Запад руководствуется логикой только тогда, когда необходимо любой ценой достичь поставленных целей. На этом фоне, по мнению политика, добиться снятия санкций, апеллируя к логике, праву, совести и справедливости, маловероятно.

Константинов добавил, что избавиться от "перекрывающих кислород" ограничений можно, если сделать их невыгодными для западных стран.

"В этом направлении уже кое-что сделано. Пройдем этим путем до конца — вернем Запад к разумному взаимовыгодному сотрудничеству. Или пошлем его с его санкциями куда подальше. Но верить ему, в любом случае, не будем больше никогда", — заключил глава крымского парламента.