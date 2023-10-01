2023-10-01T13:25:55+03:00
2023-10-01T13:25:55+03:00
2023-10-01T13:25:55+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231001/841863280.html
В Запорожской области оценили полученные регионом преференции
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Исполняющий обязанности министра экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов заявил журналистам, что преференции, которые получила Запорожская область, помогут... ПРАЙМ, 01.10.2023
бизнес, экономика, новости, россия, запорожская область, интеграция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 окт — ПРАЙМ. Исполняющий обязанности министра экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов заявил журналистам, что преференции, которые получила Запорожская область, помогут региону быстро и гибко интегрироваться в Российскую Федерацию.
"Ряд преференций, которые получила… (Запорожская область — ред.), в том числе и возможность прямого диалога с первыми лицами государства, которые нас поддерживают, возможность преобразования опыта, который получила территория Крыма в свое время, дает нам основания достаточно быстро и гибко налаживать интеграцию в Россию", — сказал Гуськов.
Он добавил, что в запорожской области приступили к проработке и детализации программы социально-экономического развития региона на десять лет.