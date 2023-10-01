МЕЛИТОПОЛЬ, 1 окт — ПРАЙМ. Исполняющий обязанности министра экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов заявил журналистам, что преференции, которые получила Запорожская область, помогут региону быстро и гибко интегрироваться в Российскую Федерацию. Санкции не остановили развитие Херсонской области, заявили власти

"Ряд преференций, которые получила… (Запорожская область — ред.), в том числе и возможность прямого диалога с первыми лицами государства, которые нас поддерживают, возможность преобразования опыта, который получила территория Крыма в свое время, дает нам основания достаточно быстро и гибко налаживать интеграцию в Россию", — сказал Гуськов.

Он добавил, что в запорожской области приступили к проработке и детализации программы социально-экономического развития региона на десять лет.