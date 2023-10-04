МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Чиновникам Украины может не хватить на зарплаты, пишет The Wall Street Journal. Британцы раскрыли, сколько денег потеряет ЕС из-за Украины

Вашингтон, когда принимает законы о финансовой помощи Киеву, оплачивает не только поставку оружия, но и работу правительства. В случае задержки помощи от американцев, украинские чиновники могут остаться без зарплаты этой осенью.

Все это — следствия отказа Конгресса США выделять новые деньги на поддержку Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил представителей Сената еще в конце сентября: если не включить в пакет экстренной помощи США средства на Украину, в разгар и так неудачного контрнаступления, страна столкнется с серьезным экономическим и политическим потрясениями.

Но на фоне грядущего шатдауна, чтобы избежать прекращения работы самого правительства США, сенаторы решили в пакет экстренной помощи не включать деньги для Киева.

США и другие страны, которые предоставляют средства Киеву, фактически оплачивают работу около 150 тысячам украинских госслужащих, а также почти 500 тысячам учителей и профессоров, финансируют здравоохранение, жилищные субсидии Украины. Теперь госслужащие в Киеве, и их спонсоры из Вашингтона пытаются понять — каким образом отсутствие осеннего финансирования сможет поддержать экономику Украины на плаву.

Президент США Джо Байден 3 октября обсудил с представителями некоторых стран НАТО вопрос поддержки Украины и заявил, что оно не должно быть прекращено. Названа сумма, которую потеряла Украина из-за проблем с бюджетом США

В сентябре 2023 года стало известно со слов премьер-министра Украины Дениса Шмыгаря, что США помогают гражданскому бюджету страны через Всемирный банк. В целом через Всемирный банк Киев получил 23,4 миллиарда долларов (20,2 миллиарда предоставил Вашингтон, два миллиарда — Лондон).

Если выплаты правительству Украины прекратятся, то это может спровоцировать напряженную ситуацию и недовольство в стране, а также повысит давление на президента Украины Владимира Зеленского со стороны политических конкурентов, заключает автор статьи.

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