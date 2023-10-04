МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Власти Канады, начиная с 2022 года, выдали местным компаниям более десятка специальных разрешений на обход санкций в отношении России, сообщает газета Devoir со ссылкой на анализ федеральных данных о международной торговле, МИД Канады признал существование подобных разрешений. Канада ввела санкции против 42 физлиц и 21 компании из России

"Канадское правительство выдало более десятка специальных разрешений, позволяющих канадским компаниям обойти экономические санкции, которое оно само ввело против Москвы после начала конфликта на Украине", — говорится в сообщении издания.

Издание отмечает, что эти разрешения были направлены на стимулирование экспорта оборудования и материалов, которые связаны с производством оружия и добычей нефти и полезных ископаемых. Ряду канадских компаний в свою очередь разрешили импортировать российские предметы роскоши, а также продукцию, которую используют для строительства, геологоразведки и добычи.

Сумма канадского экспорта по разрешениям с марта 2022 года достигла 2,8 миллиона канадских долларов (2,04 миллиона долларов США), а импорта за этот же период — 47 миллионов канадских долларов (34,17 миллиона долларов США).

Министерство иностранных дел Канады не уточнило их точное количество подобных разрешений, а также причины их выдачи.