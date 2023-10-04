2023-10-04T18:20:46+03:00
2023-10-04T18:20:46+03:00
2023-10-04T18:20:46+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231004/841893756.html
Канада тайно разрешает своим компаниям обходить санкции, пишет СМИ
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Власти Канады, начиная с 2022 года, выдали местным компаниям более десятка специальных разрешений на обход санкций в отношении России, сообщает газета Devoir со ссылкой на анализ... ПРАЙМ, 04.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Власти Канады, начиная с 2022 года, выдали местным компаниям более десятка специальных разрешений на обход санкций в отношении России, сообщает газета Devoir со ссылкой на анализ федеральных данных о международной торговле, МИД Канады признал существование подобных разрешений.
"Канадское правительство выдало более десятка специальных разрешений, позволяющих канадским компаниям обойти экономические санкции, которое оно само ввело против Москвы после начала конфликта на Украине", — говорится в сообщении издания.
Издание отмечает, что эти разрешения были направлены на стимулирование экспорта оборудования и материалов, которые связаны с производством оружия и добычей нефти и полезных ископаемых. Ряду канадских компаний в свою очередь разрешили импортировать российские предметы роскоши, а также продукцию, которую используют для строительства, геологоразведки и добычи.
Сумма канадского экспорта по разрешениям с марта 2022 года достигла 2,8 миллиона канадских долларов (2,04 миллиона долларов США), а импорта за этот же период — 47 миллионов канадских долларов (34,17 миллиона долларов США).
Министерство иностранных дел Канады не уточнило их точное количество подобных разрешений, а также причины их выдачи.