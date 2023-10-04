МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Росстат произвел первую оценку ВВП РФ во втором квартале 2023 года, выполненную методами использования доходов и формирования по источникам доходов, динамика ВВП совпала с оценкой, рассчитанной производственным методом, — рост на 4,9%, следует из сообщения ведомства. Решетников прокомментировал прогнозы по росту ВВП и уровню инфляции

Расчеты выполнены на основе оперативной статистической отчетности предприятий, расчетных данных отраслевой статистики, а также на основе данных ЦБ РФ, Федерального казначейства и ФТС, отмечает Росстат.

"Объем ВВП России за второй квартал 2023 года составил в текущих ценах 39 392,4 миллиарда рублей. Индекс его физического объема относительно второго квартала 2022 года составил 104,9%, относительно первого квартала 2023 года — 108,6%. Индекс-дефлятор ВВП за второй квартал 2023 года по отношению к ценам второго квартала 2022 года составил 102,8%, по отношению к ценам первого квартала 2023 года — 100,7%", — говорится в комментарии статистического ведомства.

Росстат отмечает, что рост физического объема ВВП произошел за счет увеличения внутреннего конечного спроса по сравнению со вторым кварталом 2022 года на фоне сокращения чистого экспорта. В том числе расходы на конечное потребление в целом выросли по сравнению со вторым кварталом 2022 года на 6,9% преимущественно за счет увеличения расходов домашних хозяйств на 8,9%.

Структура основных компонентов ВВП во втором квартале 2023 года относительно соответствующего периода 2022 года сместилась в сторону увеличения доли внутреннего конечного спроса: доля расходов на конечное потребление выросла на 6,5 п.п., с 66,1% до 72,6%; валового накопления — на 4,7 п.п., с 18,7% до 23,4%. Доля чистого экспорта сократилась с 15,2% до 4,0%.

"В структуре ВВП по источникам доходов во втором квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года: доля оплаты труда выросла на 3,8 п.п., с 40,7% до 44,5%; доля чистых налогов на производство и импорт увеличилась на 2 п.п., с 6,7% до 8,7%; доля валовой прибыли сократилась 5,8 п.п., с 52,6% до 46,8%", — заключили в Росстате.