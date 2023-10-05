МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Выступление президента РФ Владимира Путина на Валдайском форуме будет содержательным и очень важным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Клинтон заявила о росте популярности Путина в США

Представитель Кремля уточнил, что все внимательно следят за форумом, поскольку это событие мирового масштаба.

"Разумеется, такого рода выступление — само по себе примечательное. Международные условия, международная турбулентность, транзитный переход — все это, конечно, позволяет ожидать весьма и весьма содержательное и очень важное выступление от президента", — пояснил он.

Заседание клуба "Валдай" проходит в Сочи со 2 по 5 октября. Путин традиционно посещает эту дискуссионную площадку, выступает с обширной речью, а затем отвечает на вопросы экспертов и гостей форума. Как ранее сообщал Песков, выступление главы государства состоится в середине дня.

В прошлом году на заседании клуба президент подчеркивал, что Россия не бросает вызов элитам Запада, однако отстаивает свое право на существование и свободное развитие. При этом Москва, подчеркивал он, не предлагает заменить доминирование Запада — доминированием Востока, Севера или Юга. Это неизбежно привело бы к новому тупику, добавил Путин.

Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.