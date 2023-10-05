МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Италия потеряла 80 миллионов евро из-за отсутствия туристов из России, пишет Il Resto Del Carlino. "Дом.РФ" и "Туризм.РФ" будут совместно развивать туризм в России

На примере курорта Римини, который долгие годы считался одним из самых популярных маршрутов у россиян, можно отследить, что поток отдыхающих из России снизился в десятки раз. Это привело к большим убыткам в туристической отрасли страны.

Если в 2013 году Римини зафиксировал рекордное число количество бронирований отелей — на 856 тысяч ночей, то в этом году их только 16 тысяч — "кот наплакал", пишет издание.

Италии в целом не повезло в этом году: наводнение в мае, рост цен из-за инфляции в Европе. Римини удается компенсировать свой ущерб за счет туристической отрасли. Отдыхающих из Германии удалось удержать, также город смог привлечь гостей, традиционно посещающих другие страны. Однако без русских отдыхающих туристический сектор города продолжает страдать.

Традиционно гости из Москвы составляли солидную часть зарубежного туристического рынка: они приносят отелям и другим видам сопутствующей деятельности доходы в несколько десятков миллионов евро в год.

Но в последние годы пандемия из-за коронавируса и конфликт на Украине лишили отельеров этих доходов. По оценкам, в 2013 году (в пик посещения города) каждый россиянин тратил 100 евро в день в Римини, они обеспечивали торговый оборот около в 86 миллионов евро. Россияне отдохнули в Нью-Йорке на два миллиона рублей

После введенных санкций из-за СВО, туристы из России предпочитают отдыхать в других местах, а итальянский туристический бизнес подсчитывает потери: в этом году к ним приехало всего четыре тысячи россиян, которые забронировали всего 16 тысяч ночей для своего пребывания. Разница, по сравнению с хорошими временами — огромная, резюмирует автор.

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