МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Предприятие ООО "Фреш", производящее плодоовощную продукцию, в товарно-сопроводительных документах и декларациях о соответствии ЕАЭС отсутствует. Это значит, что товары компании могут нести потенциальную опасность для покупателя, рассказали в подмосковном Роспотребнадзоре. Объем промышленного производства в Москве вырос более чем на 12 процентов

"Роспотребнадзором выявлена в обороте плодоовощная продукция, якобы, произведенная ООО "ФРЕШ" (ИНН: 0269039036, ОГРН: 1140280065342, адрес места нахождения: 453120, РОССИЯ, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Днепровская, 7, офис 7)", — отметили в ведомстве.

Более того, сообщается, что в ходе проверок по адресу, указанному на маркировке продукции компании, в товарно-сопроводительных документах и в декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.АН03.В.14089/19 от 25.10.2019 предприятие ООО "ФРЕШ" отсутствует.

Роспотребнадзор предупредил, что овощная продукция с маркировкой производителя ООО "ФРЕШ" производится неизвестными лицами, условия производства не установлены. Таким образом она может нести риски для потребителей.