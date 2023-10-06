МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Товарооборот России и Узбекистана за первые семь месяцев текущего года вырос в годовом выражении на 14,4%, импорт вырос более чем на 30%, экспорт — более чем на 7%, сообщается в информационных материалах, подготовленных пресс-службой Кремля к визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Россия и Узбекистан разработали список потенциальных совместных проектов

"Россия занимает первое место среди торговых партнеров Узбекистана (18,6% от общего объема внешней торговли). В 2022 году товарооборот вырос на 26% и достиг 8,7 миллиарда долларов, экспорт – 6,1 миллиарда долларов (+17,7 %), импорт — 2,6 миллиарда долларов (+51,3 %)", — сообщается в материалах.

"За семь месяцев текущего года товарооборот превысил 5,2 миллиарда долларов (+14,4%), в том числе экспорт — более 3,5 миллиарда долларов (+7,4%), импорт — 1,7 миллиарда долларов (+32,6%)", — указано там.

Также отмечается, что Россия является одним из ключевых инвесторов в экономику Узбекистана. Суммарные инвестиции российских компаний оцениваются в порядка 13 миллиардов долларов. В республике работают около 3 тысяч компаний с российским капиталом, в России присутствуют порядка 700 предприятий с узбекистанским участием.

Мирзиеев находится в России с официальным визитом с 5 по 7 октября.