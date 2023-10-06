МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Запад устал помогать Украине, это уже трудно не замечать, пишет Business Insider. Двойной просчет Байдена. Украина стала театром его ошибок

Западные аналитики считают: это говорит о том, что "план Путина" — продолжать борьбу до тех пор, пока Запад не устанет помогать Украине, сработал.

Одновременно получилось, что США отказались выделять дополнительные средства Украине, а в Европе к власти начали приходить партии, которые не хотят больше спонсировать Киев.

В Словакии победила крайняя правая партия, которая заявила, что сократит финансовую поддержку Украине. В Германии все более популярна крайне правая "Альтернатива": ее лидеры также не хотят помогать Киеву и давно общаются с Россией. Хотя даже если в Европе не прекратят финансировать Украину, без денег Вашингтона им будет трудно исполнять все просьбы Киева. В Европе не скрывают, что уже отдали Украине большую часть того, что могли бы предложить.

По мнению Запада, президент России Владимир Путин так и думал: настроение поддерживать Киев будет исчезать по мере ухудшения положения населения. Дорогое топливо и инфляция когда-нибудь сделают свое дело.

Бывший директор аналитического отдела ЦРУ Джордж Биб сказал изданию, что Путин сделал ставку на то, что для победы Украине не хватит ресурсов, а поддержка союзников иссякнет. И сейчас все больше признаков того, что он прав: экономика Украины рушится, страна не может призвать в ВСУ нужное количество солдат, энтузиазм союзников слабеет.

Хотя Европа и понимает, что для ее безопасности крайне важно, чтобы Украина победила в конфликте. Но учитывая, что еще не во всех странах выборы прошли, а политикам нужна поддержка населения, Западу будет нелегко решиться на дальнейшие большие финансовые вливания для Украины, резюмирует издание.

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