С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт — ПРАЙМ. Количество контрафакта на российском рынке, выявленного Федеральной таможенной службой (ФТС), резко выросло в 2022 году одновременно с введением параллельного импорта, однако в этом году ситуацию удалось нормализовать, заявила заместитель руководителя ФТС Елена Ягодкина. ФТС зафиксировала рост ввоза легковых автомобилей в январе-сентябре

"В прошлом году цифра по выявленным единицам контрафактной продукции составляла более 8 миллионов. Напрямую мы не связываем это, конечно, с легализацией параллельного импорта, но вместе с тем ряд недобросовестных участников рынка мог воспринять эту меру поддержки как возможность ввоза контрафактной продукции", — заявила она в ходе форума "Антиконтрафакт-2023".

По ее словам, властям удалось оперативно среагировать на эту ситуацию: "Мы сориентировали наших коллег из таможенных органов, чтобы более активное внимание уделять именно тем категориям товаров, которые вошли в перечень параллельного импорта. И на сегодня мы не отмечаем роста контрафактной продукции, всего за полгода текущего года мы выявили чуть более 3 миллионов единиц контрафактной продукции… Фактически это был предотвращен ущерб для правообладателей в размере 3 миллиардов рублей", — добавила Ягодкина.

Она отметила, что служба выявляет контрафакт преимущественно при перемещении через таможенную границу товаров народного потребления: "Наиболее критичная категория товаров — это продукты питания".

При этом замглавы ФТС призвала к сотрудничеству самих правообладателей. По ее словам, движение в борьбе с контрафактом должно быть совместным, и правообладателям необходимо принимать более активное участие в вопросах, связанных с защитой прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров.

Как сообщала ФТС, за 2022 год ведомством выявлено 8,2 миллиона единиц контрафактной продукции. При этом в 2021 году таможенники выявили 7,2 миллиона единиц контрафакта.