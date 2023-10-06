МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Правительство Украины одобрило проект указа президента Владимира Зеленского об изъятии свыше 800 единиц принадлежащего России движимого имущества, сообщило в пятницу Минэкономразвития Украины. Украинский суд наложил арест на активы трех российских бизнесменов

"Правительство одобрило проект указа президента Украины о введении в действие решения СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины — прим. ред.) о принудительном изъятии имущества России и его резидентов", — указывает ведомство.

По данным министерства, Киев хочет изъять около 500 единиц железнодорожного состава, более 300 грузовых и легковых автомобилей, нефтеналивной танкер, а также автоцистерны, строительную технику и авиационные двигатели. Также планируется конфисковать семь российских МиГ-25 в нерабочем состоянии, которые пойдут на запчасти к украинским самолетам.

Украинская сторона также добивается от Запада передачи замороженных российских активов. В МИД России назвали возможность передачи активов России Киеву нарушением норм международного права и узаконенным воровством.

Ранее сообщалось, что Белоруссия после начала конфликта на Украине не может получить обратно более семи тысяч железнодорожных вагонов. Как отметили в БЖД (Белорусские железные дороги — прим. ред.), главной задачей стоит вернуть вагоны и оценить нанесенный ущерб.

В феврале правительство Украины заявило о запуске открытых аукционов для продажи конфискованных активов России, вырученные средства были направлены на восстановление объектов энергетики, жилья и разминирование территорий.

В марте 2022 года Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов российской собственности. Реализацией данного закона занимается комитет по вопросам экономического развития. В документе указывалось, что "принудительное изъятие" осуществляется без компенсации его стоимости. В апреле того же года Верховная рада одобрила законопроект, согласно которому упрощается механизм конфискации российских активов.