МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Минэнерго России поддержал обращение "Интер РАО" об исключении компании из-под действия гибкой экспортной пошлины, сообщил журналистам глава министерства Николай Шульгинов. "Интер РАО" договорилось с Монголией о росте цены на электроэнергию

"Компания сперва обратились к нам. Мы такое обращение к правительству поддерживаем. Дальше "Интер РАО" договаривается с партнерами самостоятельно об увеличении цен на экспортные поставки. С Монголией, например, уже договорились. С Китаем — в процессе", — сказал министр.

Ранее представитель "Интер РАО" Александра Панина сказала журналистам, что компания рассматривает возможность обратиться к правительству с просьбой исключить энергетику из перечня товаров, на которые распространяются экспортные пошлины.

Также "Интер РАО" предложило своим контрагентам, которые не входят в ЕАЭС, повысить стоимости на экспортируемую электроэнергию на 7% с 1 октября, в противном случае компания будет вынуждена ограничить, либо вовсе прекратить поставки. Панина пояснила, что речь идет о Китае, Монголии, Азербайджане, Южной Осетии. Позднее в компании сообщили, что договорились с Монголией об увеличении цены на экспорт электроэнергии с октября, с Китаем переговоры о включении экспортной пошлины в стоимость еще не завершены.

Российское правительство с 1 октября и до конца 2024 года ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Под гибкую пошлину, в частности, попал экспорт электроэнергии в дальнее зарубежье. Гибкая пошлина составляет от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составит 4%, при курсе в 85-90 рублей — 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей — 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% будет применяться при курсе выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется.