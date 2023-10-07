МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Таиланд должен будет поставлять свою сельскохозяйственную продукцию в Россию почти 40 лет, чтобы приобрести 24 истребителя Су-35, следует из расчетов РИА Новости на основе данных тайской таможни. "Аэрофлот" впервые запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга на Пхукет

На этой неделе сообщалось, что военно-воздушные силы Таиланда приостановят запланированные закупки истребителей, ссылаясь на смещение приоритетов правительства в сторону реализации программ экономического стимулирования. Тем не менее, по словам командующего ВВС страны Пунпакди Пхатханкула, полностью отказаться от закупок не получится, поскольку у Таиланда есть утвержденная оборонная стратегия — страна закупит истребители у государства, готового импортировать тайскую агропродукцию на соответствующую сумму.

Согласно данным тайского статведомства, Россия в прошлом году закупила у страны агропродукции на 63 миллиона долларов. Основными статьями поставок в прошлом году были рис — на 15 миллионов долларов, продукты из тапиоки — 13,25 миллиона долларов, а также каучук на 10,5 миллиона долларов. Кроме того, Россия закупила у Таиланда рыбы и морепродуктов на 9 миллионов долларов, фруктов — на 6 миллионов долларов, а овощей — на 2,6 миллиона долларов. Были небольшие поставки кофе, табака, специй и орхидей.

Если же учитывать еще и агропромышленную продукцию, которую Россия в прошлом году приобрела у Таиланда на 113 миллионов долларов, то 24 истребителя обойдутся Таиланду уже в 14 лет поставок. Наиболее популярной агропромышленной продукцией были консервированные фрукты — 46 миллионов долларов, рыба — 28 миллионов долларов, соусы — 15 миллионов долларов, а также корма для животных — 11 миллионов долларов.

За основу для расчетов брался контракт на поставку Россией 24 истребителей Су-35 Китаю за 2,5 миллиарда долларов — договор был заключен в 2015 году, а сами поставки завершились в 2018 году. При этом такие контракты предполагают продажу не только самих самолетов, но и вооружения, запасных частей, а также предусматривают обслуживание самолетов — все это составляет существенную часть от стоимости сделки.