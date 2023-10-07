МИНСК, 7 окт — ПРАЙМ. Агентство Fitch Ratings сообщило отзыве рейтингов Белоруссии и прекращении публикации новых из-за отсутствия достаточной информации о состоянии экономики страны. В Белоруссии спрогнозировали объем торговли с Россией по итогам 2023 года

"Fitch Ratings отозвало рейтинги Беларуси, в том числе долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте на уровне "RD" (ограниченный дефолт)", — сказано в сообщении на сайте агентства.

Агентство пояснило, что отзыв вызван "отсутствием достаточного участия в рейтинговом процессе эмитента". Таким образом, подчеркивается в сообщении, у Fitch больше нет достаточной информации для поддержания рейтингов. Соответственно, Fitch больше не будет предоставлять рейтинги или аналитические обозрения по Белоруссии, сообщили в агентстве.

В сентябре международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) приостановило расчёт долгосрочного рейтинга Белоруссии в иностранной валюте, находившегося на уровне "SD" ("выборочный дефолт"), из-за отсутствия достаточной информации.

В апреле международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии в иностранной валюте на уровне "RD" (ограниченный дефолт), не представив прогноза. Отмечалось, что этот рейтинг Белоруссии отражает продолжающуюся выплату обязательств по еврооблигациям в долларах США в национальной валюте, что нарушает документацию, которая не допускает расчетов в альтернативных валютах.

В конце прошлого октября президент республики Александр Лукашенко заявил, что в условиях международных санкций страна будет перечислять на спецсчета в белорусских рублях выплаты по госдолгу перед западными странами, несмотря на отказ "коллективного Запада" от такой схемы. Власти Белоруссии ранее заявили, что будут исполнять обязательства перед отдельными иностранными кредиторами в белорусских рублях. Власти Белоруссии также заявляли, что не согласны с дефолтными рейтингами, установленными международными агентствами для Белоруссии.