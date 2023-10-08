МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Европейские экономические модели не подходят для прогноза глобальных кризисов, сообщила Кристин Лагард в интервью французской газеты La Tribune Dimanche. В ЕЦБ назвали фактор для дальнейшего повышения ставок

Лагард полагает, что последнее время мир постоянно сталкивается с кризисными ситуациями, такими как пандемия COVID-19, русско-украинский конфликт, инфляция или энергокризис. Однако при прогнозировании национальные банки Европейского союза игнорировали данные события.

"Макроэкономические модели, используемые центробанками и другими организациями, учитывали эти категории неопределенности поверхностно и не принимали их во внимание при составлении прогнозов роста и инфляции", — сказала глава ЕЦБ.

Более того, Кристин Лагард считает, что стоимость "черного золота" вряд ли пойдет на спад в ближайшее время.

"Я думаю, что нам нужно привыкнуть к мысли, что цена на нефть останется высокой. Это должно подтолкнуть нас к более активной борьбе с изменением климата и к переходу к энергетической структуре, менее зависимой от ископаемого топлива и внешних поставщиков", — подытожила глава регулятора.

Председатель ЕЦБ верит, что жесткая политика регулятора вернет инфляцию к целевому уровню в два процента.