МИНСК, 9 окт — ПРАЙМ. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что трансформация торгово-экономического партнерства внутри белорусско-российского Союзного государства в пользу высокотехнологичной продукции говорит об успешной минимизации последствий западных санкций. Минобрнауки отметило положительный эффект от санкций против России

"Тенденции развития торгово-экономического партнерства внутри Союзного государства соответствуют нашим прогнозам и весьма высоким ожиданиям. Трансформация структуры экспорта в пользу высокотехнологичной продукции свидетельствует в том числе и об успешной минимизации последствий западных санкций", — говорится в комментарии Грызлова, распространенном пресс-службой посольства РФ в Минске. Дипломат подчеркнул, что, "если в 2022 году первоочередной задачей было импортозамещение, то сегодня на первый план выходит долгосрочное планирование, инновации и обеспечение качественного скачка в промышленности и других отраслях экономики".

По его словам, торгово-экономические отношения в рамках Союзного государства активно эволюционируют и постепенно выходят на новый качественный уровень. "Один из индикаторов этого процесса – сокращение доли сырьевой составляющей в двусторонней торговле. Прежде всего, этому способствует успешная реализация проекта Белорусской атомной электростанции, переход промышленности и энергетики республики с газа на атомную энергию", — отметил посол.

"По оценкам белорусской стороны, на сегодняшний день уже удалось заместить до 4 миллиардов кубометров "голубого топлива". Вследствие этого наблюдается некоторое "проседание" в статистике – к примеру, по итогам семи месяцев 2023 года экспорт России в Беларусь сократился на 6,7%. Однако нужно понимать, что эта цифра сама по себе не отражает всей картины", — продолжил Грызлов. Fitch отозвало рейтинги Белоруссии

Он отметил, что, "если "очистить" российские поставки от сырьевой составляющей, то все встанет на свои места". "По остальным показателям по-прежнему фиксируется рост: в частности, в январе-июле он составил 2,9%, или 8,1 миллиарда долларов в денежном эквиваленте. Более того, в такой важной категории товаров, как машины и оборудование, отечественный экспорт и вовсе увеличился на 18,5%, а по строительным материалам – на 17,6%. Сегодня наша цель – как минимум повторить темпы наращивания несырьевого экспорта, которые российская экономика показала по итогам 2022 года. Напомню, тогда этот показатель в торговле с Беларусью составил плюс 7,2%, а объем поставок на белорусский рынок отечественной продукции с более высокой добавочной стоимостью достиг 14,5 миллиарда долларов", — сообщил Грызлов.

По словам посла, основной ресурс роста – дальнейшее укрепление кооперационных связей с упором на создание новых совместных производств на территории России и Белоруссии. "Это особенно актуально с учетом поставленной руководством наших стран стратегической цели по достижению технологического суверенитета Союзного государства. В числе перспективных отраслей, где мы видим большой потенциал для наращивания кооперации с нашими белорусскими друзьями, – машиностроение, авиация, микроэлектроника, фармацевтика, химическое производство, легкая промышленность и другие", — подчеркнул Грызлов.

Посол также сообщил, что 9 октября генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина, находящаяся с рабочей поездкой в Белоруссии, проведет ряд встреч, посвященных вопросам развития российского экспорта в республику.