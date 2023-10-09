ВЕНА, 9 окт — ПРАЙМ. Американский профессор Клаудия Голдин стала лауреатом премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля за 2023 год, объявил Нобелевский комитет Королевской академии наук. Нобелевскую премию по химии получил выходец из России

Отмечается, что премию присудили за "углубление представлений о результатах, которые получают женщины на рынке труда".

Голдинг представила первый всеобъемлющий отчет о доходах женщин и их участии на рынке труда на протяжении 200 лет, котрый показал причины и источники гендерного неравенства.

Клаудия Голдинг — профессор экономики в Гарвардском университете, США. С 1989 по 2017 годы возглавляла программу экономического развития США в рамках Национального бюро экономических исследований (NBER). Голдинг является содиректором NBER по гендерным вопросам и экономике.