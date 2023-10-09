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Американский профессор получила Нобелевскую премию по экономике
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Американский профессор Клаудия Голдин стала лауреатом премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля за 2023 год, объявил Нобелевский комитет Королевской академии... ПРАЙМ, 09.10.2023
экономика, новости, экономика, нобелевская премия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВЕНА, 9 окт — ПРАЙМ. Американский профессор Клаудия Голдин стала лауреатом премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля за 2023 год, объявил Нобелевский комитет Королевской академии наук.
Отмечается, что премию присудили за "углубление представлений о результатах, которые получают женщины на рынке труда".
Голдинг представила первый всеобъемлющий отчет о доходах женщин и их участии на рынке труда на протяжении 200 лет, котрый показал причины и источники гендерного неравенства.
Клаудия Голдинг — профессор экономики в Гарвардском университете, США. С 1989 по 2017 годы возглавляла программу экономического развития США в рамках Национального бюро экономических исследований (NBER). Голдинг является содиректором NBER по гендерным вопросам и экономике.