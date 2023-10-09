МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Англосаксонские PR-структуры были сценаристами и режиссерами наиболее резонансных антироссийских акций, направленных на дискредитацию специальной военной операции, к примеру, провокация в Буче весной 2022 года, отметил замсекретаря Совета безопасности России Олег Храмов. В США рассказали, как Украина подставит Байдена

Храмов в ходе интервью для "Российской газеты" отметил, что США и Британия разрабатывают и активно используют многоуровневую систему обработки общественного мнения для ведения гибридной войны против России и Китая. Им это удается с помощью лоббистских и пиар-агентств, деятельность которых заключается в создании инфоповодов, распространяющихся по всему миру.

В качестве примера Храмов приводит "Ассоциацию общественных связей и коммуникаций", которая включает в свой состав несколько десятков иностранных фирм. Их задача, по словам замсекретаря, лежит в манипулировании общественным мнением.

Как сообщает Храмов, сейчас деятельность этих компаний направлена на критику и дискредитацию проводимой Россией специальной военной операции.