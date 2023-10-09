2023-10-09T17:28:04+03:00
2023-10-09T17:28:04+03:00
2023-10-09T17:28:04+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231009/841931145.html
В Совбезе обвинили зарубежные PR-агентства в провокации в Буче
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Англосаксонские PR-структуры были сценаристами и режиссерами наиболее резонансных антироссийских акций, направленных на дискредитацию специальной военной операции, к примеру,... ПРАЙМ, 09.10.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, совбез рф, конфликт на украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Англосаксонские PR-структуры были сценаристами и режиссерами наиболее резонансных антироссийских акций, направленных на дискредитацию специальной военной операции, к примеру, провокация в Буче весной 2022 года, отметил замсекретаря Совета безопасности России Олег Храмов.
Храмов в ходе интервью для "Российской газеты" отметил, что США и Британия разрабатывают и активно используют многоуровневую систему обработки общественного мнения для ведения гибридной войны против России и Китая. Им это удается с помощью лоббистских и пиар-агентств, деятельность которых заключается в создании инфоповодов, распространяющихся по всему миру.
В качестве примера Храмов приводит "Ассоциацию общественных связей и коммуникаций", которая включает в свой состав несколько десятков иностранных фирм. Их задача, по словам замсекретаря, лежит в манипулировании общественным мнением.
Как сообщает Храмов, сейчас деятельность этих компаний направлена на критику и дискредитацию проводимой Россией специальной военной операции.