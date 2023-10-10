МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Банк России предлагает разрешить иностранным банкам работать с цифровым рублем с 2025 года, сообщает РБК.

В проекте указания регулятор предложил создать спецсчет, на котором будут учитываться цифровые рубли иностранных банков. Это поможет российскому бизнесу рассчитываться с иностранными партнерами обходя систему SWIFT, от которой отключены российские банки.

На данный момент иностранные финансовые организации не могут быть участниками платформы цифрового рубля. Изменения, которые подготовил ЦБ, решают эту проблему. После этого, цифровой рубль можно будет использовать для трансграничных расчетов.

Цифровой рубль выпускается в виде цифрового кода и является третьей формой национальной валюты, наряду с наличным и безналичным рублем. Пилотный проект по использованию этого вида валюты начался в августе 2023 года, в широкое распространение его предполагают ввести в 2025 году.

Ранее директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина говорила, что ЦБ ведет работу с Центробанками из дружественных России стран возможность расчетов в цифровом рубле.