ВАШИНГТОН, 10 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста мирового ВВП по итогам текущего года на уровне 3%, снизив оценку на следующий год до 2,9%, указано в опубликованном докладе международной организации. В США беспокоятся, что Россия может обогнать Запад по темпам роста ВВП

Согласно табличным значениям, представленным в документе, прогноз роста мировой экономики в 2024 году снижен на 0,1 процентного пункта по сравнению с июльской оценкой.

За прошлый год рост мирового ВВП по оценке МВФ составил 3,5%.

МВФ также прогнозирует рост развитых экономик, включая США, еврозону, Японию, Великобританию, Канаду и другие страны, по итогам текущего года на 1,5%, а в следующем году — на 1,4%.

При этом прогноз роста развивающихся экономик, включая Россию, Китай, Индию, Бразилию, Южную Африку и другие страны, ожидается по итогам текущего на уровне 4%, как и в следующем году.

Согласно табличным значениям, указанным в документе, прогноз по росту экономики стран еврозоны в текущем году понижен на 0,2 процентного пункта по сравнению с июльской оценкой, а прогноз роста в 2024 году снижен на 0,3 процентного пункта.

За 2022 год рост ВВП еврозоны, по оценке МВФ, составил 3,3%.

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста ВВП Китая на 2023 год до 5%, а на 2024 год — до 4,2%, указано в опубликованном докладе международной организации.

Согласно табличным значениям, представленным в документе, прогноз по росту экономики Китая в текущем году понижен на 0,2 процентного пункта по сравнению с июльской оценкой, а прогноз роста в 2024 году понижен на 0,3 процентного пункта.

За 2022 год рост ВВП Китая по оценке МВФ составил 3%.

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП США на 2023 год до 2,1%, а на 2024 год — до 1,5%, говорится в опубликованном докладе международной организации.

Согласно табличным значениям, указанным в документе, прогноз по росту американской экономики в текущем году улучшен на 0,3 процентного пункта по сравнению с июльской оценкой, а прогноз роста в 2024 году увеличен на 0,5 процентного пункта.

За 2022 год рост ВВП США, по оценке МВФ, составил 2,1%.