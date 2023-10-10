ВАШИНГТОН, 10 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП России на 2023 год до 2,2%, при этом снизив прогноз на 2024 год до 1,1%, указано в опубликованном докладе международной организации. Российские кофейни могут снизить требования к качеству кофе

Согласно табличным значениям, представленным в документе, прогноз по росту российской экономики в текущем году улучшен на 0,7 процентного пункта с июльской оценки в 1,5%, а на 2024 год прогноз роста снижен на 0,2 процентного пункта (в июле он был на уровне 1,3%).

В 2022 году, по оценке МВФ, ВВП России сократился на 2,1%.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в текущем году вырастет на 2,8%, в 2024 и 2025 годах рост ВВП будет составлять 2,3%, в 2026 году — 2,2%.