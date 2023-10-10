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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231010/841936535.html
МВФ улучшил прогноз роста ВВП России на 2023 год
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Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП России на 2023 год до 2,2%, при этом снизив прогноз на 2024 год до 1,1%, указано в опубликованном докладе международной... ПРАЙМ, 10.10.2023
экономика, новости, россия, ввп, мвф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 10 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП России на 2023 год до 2,2%, при этом снизив прогноз на 2024 год до 1,1%, указано в опубликованном докладе международной организации.
Согласно табличным значениям, представленным в документе, прогноз по росту российской экономики в текущем году улучшен на 0,7 процентного пункта с июльской оценки в 1,5%, а на 2024 год прогноз роста снижен на 0,2 процентного пункта (в июле он был на уровне 1,3%).
В 2022 году, по оценке МВФ, ВВП России сократился на 2,1%.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в текущем году вырастет на 2,8%, в 2024 и 2025 годах рост ВВП будет составлять 2,3%, в 2026 году — 2,2%.