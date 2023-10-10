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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231010/841936781.html
МВФ уточнил прогноз по росту ВВП Украины на 2023 год
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Международный валютный фонд (МВФ) уточнил прогноз по росту ВВП Украины на 2023 год до 2,0%, сохранил ожидания по росту в 2024 году на уровне 3,2%, следует из опубликованного... ПРАЙМ, 10.10.2023
экономика, новости, украина, ввп, мвф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 10 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) уточнил прогноз по росту ВВП Украины на 2023 год до 2,0%, сохранил ожидания по росту в 2024 году на уровне 3,2%, следует из опубликованного доклада международной организации.
В мае МВФ повысил прогноз по ВВП Украины в реальном выражении на 2023 год, ожидая роста в диапазоне от 1% до 3% по сравнению с предыдущим прогнозным диапазоном от —3% до +1%.
Согласно табличным значениям, представленным в обновленном прогнозе, ожидаемый темп роста ВВП Украины в 2024 году оставлен без изменения — на уровне 3,2%.
По оценкам МВФ, в 2022 году украинская экономика сократилась на 29,1%.