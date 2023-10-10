ВАШИНГТОН, 10 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) уточнил прогноз по росту ВВП Украины на 2023 год до 2,0%, сохранил ожидания по росту в 2024 году на уровне 3,2%, следует из опубликованного доклада международной организации. В США призвали отдать Израилю "украинские" деньги

В мае МВФ повысил прогноз по ВВП Украины в реальном выражении на 2023 год, ожидая роста в диапазоне от 1% до 3% по сравнению с предыдущим прогнозным диапазоном от —3% до +1%.

Согласно табличным значениям, представленным в обновленном прогнозе, ожидаемый темп роста ВВП Украины в 2024 году оставлен без изменения — на уровне 3,2%.

По оценкам МВФ, в 2022 году украинская экономика сократилась на 29,1%.