ПЕКИН, 10 окт — ПРАЙМ. Китай не избегает конкуренции с США, но она должна быть честной и основываться на международных торгово-экономических правилах, заявил глава минкоммерции КНР Ван Вэньтао в ходе встречи с сенатором США Чаком Шумером в Пекине. Китай выступил против экспортного контроля компаний со стороны США

Как сообщило министерство коммерции КНР, встреча состоялась в понедельник, стороны провели "рациональные и деловые" обсуждения по вопросам торгово-экономического сотрудничества, представляющим взаимный интерес.

"Развитие и прогресс двух сторон точно может стать возможностью, а не вызовом для другой стороны, сотрудничество — единственный верный выбор для двух стран. Китай не избегает конкуренции, но конкуренция должна основываться на международных торгово-экономических правилах, она должна быть честной и здоровой", — сказал Ван Вэньтао, слова которого приводит министерство коммерции КНР.

Он также выразил надежду на то, что США точно обозначат границы понятия "безопасность", чтобы избежать их размытия, а также политизации и превращения в инструмент. "Китай готов работать с США над поддержанием принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, чтобы создать хорошую деловую среду для сотрудничества между двумя странами и содействовать двусторонней торговле и инвестициям", — сказал министр.

Он также выразил озабоченность по поводу мер экспортного контроля США, инвестиционных ограничений, санкций в отношении китайских компаний и других вопросов. Шумер в свою очередь подчеркнул, что США не хотят размежевания с Китаем, готовы укреплять взаимодействие с китайской стороной.

Делегация Сената США во главе с сенатором Чаком Шумером начала визит в Китай 7 октября с Шанхая и после Пекина планирует посетить город Сиань. Во время визита в Шанхай сенаторы провели встречу с секретарем Шанхайского комитета Компартии Китая Чэнь Цзинином, который заявил, что здоровые и стабильные китайско-американские отношения благоприятны как для обеих стран, так и для всего мира. В понедельник с Шумером провели встречу глава МИД КНР Ван И и председатель КНР Си Цзиньпин.