СОЧИ, 10 окт — ПРАЙМ. Бюджетные инвестиции в развитие российской микроэлектроники в 2024 году превысят 210 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на пленарной сессии форума "Микроэлектроника". Мантуров заявил о пользе санкций США для "АвтоВАЗа"

Мантуров подчеркнул, что из-за катастрофического недофинансирования в 90-е годы российская микроэлектроника утратила свои сильные рыночные позиции. При этом глобальный переход к модели "фаблесс-фаундри" помог удержать высокие позиции в проектировании, но существенно усугубил отставание в технологическом уровне.

"Сейчас нужно сделать все, чтобы сократить этот разрыв. Причем в сжатые сроки. С учетом этого государство кратно повысило уровень финансирования. Еще в 2020 году бюджетные инвестиции не превышали 10 миллиардов рублей. В нынешнем году они составили уже 147 миллиардов, а в следующем превысят 210 миллиардов рублей. Это позволяет нам одновременно выстроить полноценную систему управления отрасли и обеспечить ее всестороннюю поддержку", — отметил Мантуров.

Форум "Микроэлектроника 2023" проходит с 9 по 14 октября на федеральной территории "Сириус". Организаторы форума — АО "НИИ Молекулярной электроники" и АО "НИИ Микроэлектронной аппаратуры "Прогресс" при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, министерства науки и высшего образования РФ.