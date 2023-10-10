ВАРШАВА, 10 окт — ПРАЙМ. Польша построит зерновой порт в Гданьске на берегу Балтийского моря, рассказал журналистам министр сельского хозяйства и развития Роберт Телус. Польша более чем втрое увеличила импорт удобрений из России

"Сельскохозяйственная потребительская компания подписала договор с портом Гданьска о строительстве зернового порта. У нас наконец-то есть зерновой порт", — сообщил министр.

Телус подчеркнул, что интересы польских фермеров являются приоритетом для страны. В связи с этим Польша ввела запрет на импорт украинского зерна.

После этого польско-украинские отношения ухудшились, и Украина запретила ввоз нескольких польских сельскохозяйственных товаров.

Еврокомиссия решила не распространять запрет на импорт четырех украинских сельскохозяйственных продуктов в некоторые приграничные страны Евросоюза, но потребовала от Украины контроля над экспортом. В ответ Словакия, Венгрия и Польша продлили запрет самостоятельно.

Украина подала жалобу в ВТО, а три страны Евросоюза объявили, что будут игнорировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.