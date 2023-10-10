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В Польше появится зерновой порт в Гданьске
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Польша построит зерновой порт в Гданьске на берегу Балтийского моря, рассказал журналистам министр сельского хозяйства и развития Роберт Телус. "Сельскохозяйственная... ПРАЙМ, 10.10.2023
экономика, новости, украина, польша, зерно
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАРШАВА, 10 окт — ПРАЙМ. Польша построит зерновой порт в Гданьске на берегу Балтийского моря, рассказал журналистам министр сельского хозяйства и развития Роберт Телус.
"Сельскохозяйственная потребительская компания подписала договор с портом Гданьска о строительстве зернового порта. У нас наконец-то есть зерновой порт", — сообщил министр.
Телус подчеркнул, что интересы польских фермеров являются приоритетом для страны. В связи с этим Польша ввела запрет на импорт украинского зерна.
После этого польско-украинские отношения ухудшились, и Украина запретила ввоз нескольких польских сельскохозяйственных товаров.
Еврокомиссия решила не распространять запрет на импорт четырех украинских сельскохозяйственных продуктов в некоторые приграничные страны Евросоюза, но потребовала от Украины контроля над экспортом. В ответ Словакия, Венгрия и Польша продлили запрет самостоятельно.
Украина подала жалобу в ВТО, а три страны Евросоюза объявили, что будут игнорировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.